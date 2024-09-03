شكرا لقرائتكم خبر عن "الراجحي" يرأس وفد المملكة في اجتماعات وزراء الخدمة المدنية بمجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

وزراء الخدمة المدنية

الدمام - شريف احمد - رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي وفد المملكة المشارك في اجتماعات اللجان الوزارية (للخدمة المدنية والشؤون/ التنمية الاجتماعية والعمل) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدأت أعمالها اليوم وتمتد حتى يوم الغد في العاصمة القطرية الدوحة.وتُناقش الاجتماعات عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بمجالات الخدمة المدنية والشؤون/ التنمية الاجتماعية والعمل، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الخليجي المشترك.ويعد هذا الاجتماع الـ20 للجنة وزراء الخدمة المدنية، والـ10 للجنتي وزراء العمل ووزراء الشؤون/ التنمية الاجتماعية. ويتزامن مع الاستضافة فعاليات مصاحبة لاجتماعات اللجان الوزارية.وشارك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في حفل تكريم المشروعات والشخصيات الرائدة في مجالات العمل والتنمية/ الشؤون الاجتماعية والكفاءات المتميزة بقطاع الخدمة المدنية.وتنبع أهمية الاجتماعات من سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم على جميع الأصعدة والمستويات في المجالات المختلفة.