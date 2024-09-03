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عبر الربط مع "أبشر".. تدشين خدمات الهويات الرقمية للقطاع المالي

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دشّن صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، المرحلة الأولى من خدمات الهويات الرقمية للمؤسسات المالية في القطاع المالي عبر الربط المباشر مع منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، بحضور نائب محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" للرقابة والتقنية الدكتور خالد بن وليد الظاهر.
وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

القطاع المالي

ويأتي تدشين الخدمات امتدادًا لنجاحات المملكة وتقدمها رقميًا بالاستفادة من أحدث التقنيات وتسخيرها لتوفير تجربة مستخدم متميّزة تمكّنه من إتمام إجراءاته بيسر وسهولة، من خلال توفير خدمات إلكترونية تتيح للربط الشبكي للمؤسسات المالية في القطاع المالي التحقّق من الهويات الرقمية للمستفيدين.
وكذلك إجراء التعاملات الرقمية بموثوقية عالية تعزّز من جودة الخدمات المقدّمة بما يسهم في حماية البيانات الشخصية ومكافحة الاحتيال.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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