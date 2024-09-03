شكرا لقرائتكم خبر عن عبر الربط مع "أبشر".. تدشين خدمات الهويات الرقمية للقطاع المالي والان نبدء بالتفاصيل

القطاع المالي

الدمام - شريف احمد - دشّن صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، المرحلة الأولى من خدمات الهويات الرقمية للمؤسسات المالية في القطاع المالي عبر الربط المباشر مع منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، بحضور نائب محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" للرقابة والتقنية الدكتور خالد بن وليد الظاهر.وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.ويأتي تدشين الخدمات امتدادًا لنجاحات المملكة وتقدمها رقميًا بالاستفادة من أحدث التقنيات وتسخيرها لتوفير تجربة مستخدم متميّزة تمكّنه من إتمام إجراءاته بيسر وسهولة، من خلال توفير خدمات إلكترونية تتيح للربط الشبكي للمؤسسات المالية في القطاع المالي التحقّق من الهويات الرقمية للمستفيدين.وكذلك إجراء التعاملات الرقمية بموثوقية عالية تعزّز من جودة الخدمات المقدّمة بما يسهم في حماية البيانات الشخصية ومكافحة الاحتيال.