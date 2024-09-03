استعرض نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل د. عبدالله بن ناصر أبوثنين خلال استضافته في ديوانية الكُتَّاب بمقر الجمعية السعودية لكتاب الرأي بمدينة الرياض أبرز منجزات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجالات سوق العمل، وعلى رأسها تحقيق 80% من إستراتيجية سوق العمل المعتمدة من مجلس الوزراء عام 2020، بالتعاون مع الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ مبيناً أن الإستراتيجية تتضمن إصلاحات جذرية في سوق العمل بشقيه العام والخاص؛ بهدف زيادة معدل المشاركة الاقتصادية، ورفع مستوى مهارات الكوادر الوطنية، وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى تحسين كفاءة سوق العمل، وتحفيز الطلب على الأيدي العاملة، وكذلك خفض معدلات البطالة.
وأوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل أن التعديلات في نظام العمل التي صدرت مؤخراً بقرار من مجلس الوزراء جاءت لتواكب التسارع الحاصل في سوق العمل؛ مشيراً إلى أن الوزارة قامت بمراجعة مواد النظام واقتراح التعديلات اللازمة عليها، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية ملائمة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية والاتفاقيات الدولية، ويمكّن من تحقيق مستهدفات إستراتيجية سوق العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل: حققنا 80٪ من استراتيجية سوق العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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