149 آلية لمواجهة الكوارث والأزمات بمنطقة مكة

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، جاهزيته القصوى تزامنًا مع تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وأكد مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى بلجون، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، وجميع المراكز الإسعافية بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية، بالتزامن مع الحالة المطرية الغزيرة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الخدمة الإسعافية لم تتأثر بالحالة المطرية.

وأشار بلجون إلى أن الهيئة رفعت الجاهزية في 98 مركزًا بمنطقة مكة المكرمة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ بعدد 1.420 مقدم خدمة مجهزين على أتم الاستعداد، بالاضافة إلى توفير عدد الآليات ما يقارب 149 آلية ما بين سيارات إسعاف مجهزة وآليات الكوارث والأزمات، إلى جانب الإسعاف الجوي الذي يدعم الخدمات الإسعافية الأرضية لمواجهة مثل هذه الأحداث والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنية.

وأهابت هيئة الهلال الأحمر السعودي جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث.