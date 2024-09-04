شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. حملة تثقيفية بالطفولة المبكرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن تعليم المدينة المنورة أمس، معرض الحملة التثقيفية "عالمي الجميل.. لرؤية مستقبلي"، التي تُعنى بتوعية الأُسر والمجتمع المحلي بالخدمات المقدمة لدعم الأطفال ونموهم، بتنظيم من إدارة الطفولة المبكرة، وبالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك في ساحات أحد الأسواق التجارية بالمنطقة.

وتهدف الحملة التي تستمر 3 أيام، إلى توعية المجتمع بأهمية السنوات الخمس الأولى في حياة الطفل، وتكوينه النفسي والعقلي والجسدي، وأثر التحاق الطفل بالحضانات ورياض الأطفال، وتعزيز الشراكة في تنشئة الطفل نشأة متوازنة.



أركان توعوية

كما يشتمل المعرض على عدد من الأركان التوعوية كمنطقة القراءة، ومنطقة الفنون، ومناطق العمليات المعرفية والإدراكية، والتمثيل الدرامي، والعلوم والطبيعة، والموسيقى، والكتابة.

بالإضافة إلى مختصين لتقديم الاستشارات التربوية.