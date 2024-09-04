شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبة انعدام في مدى الرؤية، وتساقطًا للبرد وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات بدر والحناكية والعيص والعلا وخيبر ومركز الرايس.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.