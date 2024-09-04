شكرا لقرائتكم خبر عن ما عقوبة القيادة تحت تأثير ممنوعات أو مخدرات؟ المرور يجيب والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - حذر المرور السعودي من قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير، وأوضح أن القيادة تحت تأثيرها غرامة مرورية تؤدي إلى عدم الاستفادة من مهلة تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة 50%.وأشار في بيان عير حسابه على منصة إكس، إلى أن آخر تاريخ متاح للسداد هو 18 أكتوبر المقبل، وأن الغرامة المالية بين 5000 و10 آلاف ريال.