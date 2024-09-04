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احذروا تأخير جني النخيل

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الرياض - محمد الوسيري - حذر الخبير الزراعي عبدالرحمن المسند، من التأخير في جني ثمار النخيل وخلط ثماره المتساقطة مع الثمار السليمة.

وقال المسند عبر حساب إدارة الإرشاد الزراعي بمنصة إكس اليوم الثلاثاء: إن ذلك التصرف يزيد من فرص إصابة الثمار بالآفات والحشرات.

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وتابع أن عدم تنقية ثمار النخيل أو حفظها في مخازن نظيفة يؤدي إلى إصابتها بـ دود المخازن، ويقلل من جودة المحصول وقيمته التسويقية، كما يقلل فرص بيعه في الأسواق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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