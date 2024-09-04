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4 نصائح للمعتمرين بشأن الأمتعة

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الرياض - محمد الوسيري - وجهت وزارة الحج والعمرة، نصائح للمعتمرين بترك الأغراض والحقائب في السكن؛ ليتمكنوا من أداء المناسك بدون إرهاق.

وحثت الحج والعمرة المعتمرين، عبر منصة إكس، على التخفيف من الأمتعة قبل القدوم، والاكتفاء بالمستلزمات الضرورية، وتجنب وضع الحقائب خلف الأبواب.

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وتابعت وزارة الحج، أن الأغراض الثمينة يمكن للمعتمر وضعها في صناديق الأمانات في الساحات الخارجية للحرم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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