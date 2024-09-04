شكرا لقرائتكم 4 نصائح للمعتمرين بشأن الأمتعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجهت وزارة الحج والعمرة، نصائح للمعتمرين بترك الأغراض والحقائب في السكن؛ ليتمكنوا من أداء المناسك بدون إرهاق.

وحثت الحج والعمرة المعتمرين، عبر منصة إكس، على التخفيف من الأمتعة قبل القدوم، والاكتفاء بالمستلزمات الضرورية، وتجنب وضع الحقائب خلف الأبواب.

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وتابعت وزارة الحج، أن الأغراض الثمينة يمكن للمعتمر وضعها في صناديق الأمانات في الساحات الخارجية للحرم.