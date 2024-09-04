شكرا لقرائتكم مركز إدارة الأزمات بإمارة مكة: احذروا السيول والأمطار والعواصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

وأضاف مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، أن ذلك لتأثر محافظات المنطقة بأمطار رعدية وتساقط البرد وعواصف ترابية.

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وأشار المركز إلى ارتفاع الأمواج على السواحل واحتمالية تكوّن أعاصير قمعية أو شواهق مائية بدايةً من غدٍ الأربعاء، حتى يوم الأحد المقبل حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.