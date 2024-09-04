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مركز إدارة الأزمات بإمارة مكة: احذروا السيول والأمطار والعواصف

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الرياض - محمد الوسيري - أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

وأضاف مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، أن ذلك لتأثر محافظات المنطقة بأمطار رعدية وتساقط البرد وعواصف ترابية.

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وأشار المركز إلى ارتفاع الأمواج على السواحل واحتمالية تكوّن أعاصير قمعية أو شواهق مائية بدايةً من غدٍ الأربعاء، حتى يوم الأحد المقبل حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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