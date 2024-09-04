شكرا لقرائتكم توفر خدمة الاشتراك للنقل الترددي من وإلى المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مشروع حافلات المدينة اليوم ، -الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة- عن توفر خدمة الاشتراك ” اليومي والأسبوعي والشهري ” في خدمة النقل الترددي من عدة مواقع بالمدينة المنورة إلى المسجد النبوي.

عدة مسارات

وتشمل المسارات عدداً من المحطات منها مسار محطة قطار الحرمين السريع – المسجد النبوي، ومسار مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي – المسجد النبوي، ومسار جامعة طيبة – العالية، ومسار الميقات – الخالدية، ومسار القصواء – سيد الشهداء، ومسار مجمع طباعة المصحف الشريف .

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ودعت حافلات المدينة الراغبين بالاطلاع على مزيد من التفاصيل تحميل التطبيق على الأجهزة الذكية أو الاطلاع على الخريطة المرفقة.