شكرا لقرائتكم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأربعاء.

وذكر حساب الإدارة على منصة إكس أنه يتم طرح المزاد عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

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وحول طريقة المشاركة في المزاد، ذكرت إدارة المرور أن المستفيد يمكنه الدخول على منصة أبشر واختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.