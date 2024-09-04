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طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر

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شكرا لقرائتكم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأربعاء.

وذكر حساب الإدارة على منصة إكس أنه يتم طرح المزاد عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

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الحد الأدنى لسن التسجيل في أبشر أفراد

وحول طريقة المشاركة في المزاد، ذكرت إدارة المرور أن المستفيد يمكنه الدخول على منصة أبشر واختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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