57 مراقبا لضبط السوق المركزي للتمور بالمدينة

يُشرف 57 مراقباً ومراقبة من منظومة البيئة والمياه والزراعة، على أعمال الرقابة الميدانية على مدار الساعة في السوق المركزي للتمور بالمدينة المنورة، وتنفيذ الجولات التفقدية والإرشادية، لضمان توفر الاشتراطات الفنية والصحية، والتحقق من سلامة المنتجات المعروضة، ورصد المخالفات في السوق.

وتُقدّم الكوادر البشرية من خلال مركز خدمات الأعمال في السوق الدعم الفني وخدمات العملاء، لنظام الأسواق الموسمية الإلكتروني، بهدف ضبط وتنظيم حركة تداول التمور للفئات المستفيدة التي تشمل المُزارعين، والمشترين، ومزوّدي خدمات التسويق، إضافة إلى مهام إصدار البطاقات والتصاريح، وتسجيل الكميات وفرزها.

وتغذي أكثر من 29 ألف مزرعة من مختلف محافظات المنطقة السوق المركزي للتمور بالمدينة المنورة من خلال إنتاجها من مختلف أنواع التمور، حيث يحوي السوق 54 مبسطًا للبيع بالتجزئة، إضافة إلى 20 مسارًا للمزادات من ضمنها مساران للجمعيات غير الربحية التي تعمل على استثمار النخيل في المجال الخيري دعمًا للمجتمع.