شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يحول مزرعته الريفية إلى وجهة سياحية فريدة بالنماص .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لا يزال الشغف والهواية تستهوي أصحاب المزارع الريفية وتدفعهم إلى الاستفادة منها كمشروع سياحي، يستثمرون فيه عناصر الطبيعة، واستطاع أحد المواطنين من تحويل مزرعته إلى وجهة سياحية فريدة على مساحة 180 متراً مربعاً .

وقال المواطن عبدالله الشهري، من سكان النماص جنوب السعودية ، خلال حواره مع «العربية» : المزرعة كانت سابقًا مصدرًا للإنتاج الزراعي العائلي فقط، والآن استطعت تحويلها إلى مزار سياحي يقدم للزوار العديد من التجارب بين مزروعات الثمار الموسمية التي تزين المكان ، والتي يمكن للزوار قطفها بأنفسهم والاستمتاع بتذوقها في الموقع .

وأردف : الآن أخطط لتطوير المزرعة، لتشمل المزيد من الأنشطة الزراعية والتراثية، مستهدفًا بذلك تعزيز مفهوم السياحة الزراعية في النماص ، والمساهمة في إحياء التراث الزراعي وتقديمه للأجيال الجديدة .

كما شدد خلال حديثه بأن المزرعة لم تعد مجرد وجهة سياحية بل هي نموذج حي يعكس قدرة الإنسان على تحويل حلم صغير إلى مشروع كبير، يستفيد منه المجتمع والزوار على حد سواء.