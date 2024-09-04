768 مخالفة يومية لأنشطة النقل البري

6 زيارات
نفذت الهيئة ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة والامتثال وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال الشهر، نتج عنها 231.644 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري؛ منها 231.644 عملية فحص لمركبات النقل، إضافة إلى 1.346 عملية فحص للمركبات الأجنبية.
وأوضحت الهيئة أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 3.738 زيارة، كما نفذت الفرق الرقابية 6.717 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى 6 زيارات في النقل السككي تضمنت محطات قطار الرياض الشرق بالعاصمة الرياض، إضافة إلى محطة قطار الدمام، ومحطتي قطار الهفوف وبقيق بالمنطقة الشرقية، ومحطة قطار حائل والجوف.
نسبة الالتزام
أكدت أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 94%، بينما سجلت نسبة الامتثال لأنظمة النقل البحري 99% ، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري تنوعت ما بين تشغيل السائقين دون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة، وكذلك عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية عمله، أو عدم التزامه بالاشتراطات الأخرى المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لأنشطة النقل.
وذكرت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص، والأجرة العامة، وتوجيه المركبات لنقل البضائع.
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