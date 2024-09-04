إعادة تأهيل 3 ملايين م2 من غابات عسير

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أن عدد الغابات في المملكة بلغ 857 غابة بمساحة 2.727.341 هكتارا، في وقت بلغت مساحة الغابات التي أعيد تأهيليها بمنطقة عسير 3.775.043 م2، وعدد التراخيص التي تم إصدارها لجمع بذور المانجروف للجهات الخاصة والعامة 15 ترخيصا.

توفير الممكنات

وضع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في 2022، خطة إستراتيجية لتطوير وتأهيل أراضي الغطاء النباتي، منها المراعي الطبيعية، والمتنزهات الوطنية، والغابات والتي تشكل أكثر من 70 % من مساحة المملكة، وذلك من خلال توفير الممكنات، وتنفيذ البرامج وتعزيز الشراكات لتنمية الغطاء النباتي واستدامته، والحد من آثار التصحر، إضافة إلى ذلك يعمل المركز على تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء من خلال 7 مبادرات، بالإضافة إلى دراسات السعودية الخضراء لتحقيق 10 مليار شجرة.

وتم من خلال المركز إعادة تأهيل غابات جبل غلامة في تنومه بمنطقة عسير - المرحـــلـــة اولى بقيمة 4.968.000 ريال، و إعادة تأهيل غابات جبل قرية آل مفرح بمركز السودة - المرحلة الأولى بقيمة 4.996.750 ريال، وبناء غرفة كهرباء بمحافظة بلجرشي بقيمة 31.050 ريال.

قيد التنفيذ

يعمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حاليا على إعادة تأهيل غابات جبل غلامة في تنومة – المرحلة الثانية - بنسبة إنجاز 84.24%، ومشروع تشجير السيل الكبير بالطائف بنسبة الإنجاز 49 %، وإنتاج وزراعة أشجار المانجروف جنوب البحر الأحمر (الصوارمة) بنسبة إنجاز 40 %.

مبادرات

مشروعات إنتاج الشتلات البرية

إنتاج 19.000.000 شتلة

مشروعات السعودية الخضراء

7.000.000 شتلة

تشجير متنزه الأحساء الوطني «المرحلة الثانية»

مساحات ميدانية مع منظمة الفاو

1- مكة المكرمة 35.1 هكتارا

2- المدينة المنورة 2.535 هكتارا

3- الباحة 1.923هكتارا

4- جازان 446.5 هكتارا