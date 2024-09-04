شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: خلال ربيع الأول درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية،الدكتور خالد الزعاق، عن حالة الأجواء في شهر ربيع الأول لهذا العام.

وقال الزعاق، في برنامج تقويم: ”الشهر الثالث من شهور السنة الهجرية، يسمى بربيع الأول، وسبب التسمية لأنه كان يقع فى وقت الخريف، وكان العرب قديمًا يسمونه بالخريف ، والخريف ربيعًا والربيع صيفًا ، فكانت الشهور العربية تتوائم مع مسمياتها”.

وتابع: ” وخلال شهر ربيع الأول لهذه السنة، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، وفى آخره يعادل الزمان ويتساوى الليل مع النهار، ونفارق فصل الصيف والقيظ”.