261 طلبا
كشف تقرير المركز السعودي للاعتماد للعام الماضي، طلبات الاعتماد للمختبرات، حيث بلغ إجمالي طلبات الاعتماد 261 طلبا، وبلغت قرارات الاعتماد 146، و480 أيام زيارات التقييم، و25 مجالا فنيا معتمدا، وبلغت الوثائق التي درست 57.818 ألف وثيقة تمت دراستها، وإجمالي ساعات العمل الفعلية للطلبات 40.041 ألف ساعة، وإجمالي الاختبارات والعناصر المقيمة 7472 اختبارا.
6 تحققات
تمثلت التحققات من عمليات الاعتماد للمختبرات المعتمدة في: كفاءة الكوادر الفنية والإدارية، وملاءمة التجهيزات والمعدات المستخدمة، وتوافر وتطبيق نظام الجودة، وممارسات ملائمة لطرق العمل الفنية، وتوافر البيئة والمرافق المناسبتين.
8 جهات
تشتمل الجهات المعنية بخدمة نتائج الفحوصات على 8 جهات، ممثلة في: جميع المختبرات الخاصة القائمة بذاتها، ومختبرات المصانع، والمختبرات الحكومية، ومختبرات المستشفيات، والمختبرات المتنقلة، ومختبرات الأبحاث، والجهات المصنعة للمواد المرجعية، والجهات المقدمة لاختبارات الكفاءة.
6% انخفاضا
بلغ إجمالي النشاط الفني لخدمة اعتماد جهات التفتيش 110 أنشطة، ووصلت طلبات اعتماد جهات التفتيش 69 طلب اعتماد، وبلغت قرارات الاعتماد 39 قرارا، وأيام زيارات التقييم 367 يوما، وبلغت الوثائق التي درست 4716 وثيقة تمت دراستها، وساعات العمل الفعلية للطلبات 8950 ساعة، وإجمالي الاختبارات والعناصر المقيمة 864 اختبارا.
اعتماد وتفتيش
261 طلب اعتماد للمختبرات
69 طلب اعتماد جهات التفتيش
%37 نمو المختبرات المعتمدة
%6 انخفاض جهات التفتيش المعتمدة
6 تحققات من عمليات الاعتماد
8 جهات معنية بنتائج الفحوصات
146 قرار اعتماد للمختبرات
39 قرار اعتماد جهات التفتيش
58 ألف وثيقة درست للمختبرات
4716 وثيقة درست لجهات التفتيش
25 مجالا فنيا معتمدا للمختبرات
110 أنشطة فنية لاعتماد جهات التفتيش
40 ألف ساعة عمل لطلبات المختبرات
8950 ساعة عمل لطلبات جهات التفتيش
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