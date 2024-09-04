آل غرامة: العسل السعودي منتج واعد سيغزو أسواق العالم

تعقيبا على ارتفاع الأحماض الأمينية بصفتها أحد التحديات التي تواجه وصول العسل السعودي إلى عدد من الأسواق العالمية، أوضح مدير مركز أبحاث النحل ومنتجاته بجامعة الملك خالد الدكتور حامد بن علي آل غرامة، أن العسل السعودي يُعد من أجود أنواع العسل على مستوى العالم من حيث القيمة الغذائية والدوائية.

وأضاف في توضيحه باعتباره أحد المتحدثين قي تقرير نشرته "دوت الخليج" مؤخرا بعنوان "العسل السعودي ممنوع من دخول أوروبا"، قائلا: "لقد أشرت إلى أنه غني بالبروتينات والإنزيمات والأحماض الأمينية، ما يمنحه قيمة دوائية عالية وتأثيرًا مباشرًا على تحسين الحالة الصحية للأفراد والمجتمع. وقليل من أنواع العسل الأخرى في العالم يمكن أن تنافسه في هذا المجال".

وبين آل غرامة أن ما ورد في التقرير كان اقتطاعًا من حديث عام تناول فيه بعض التحديات التي تواجه صناعة العسل عالميًا، ومن بينها معايير Codex Alimentarius، وهي مجموعة من المعايير والمبادئ التوجيهية العالمية المتعلقة بسلامة وجودة الأغذية التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) لضمان حماية المستهلكين وتسهيل التجارة الدولية. وتابع: "أشرت إلى ضرورة تعديل معيار نسبة الحموضة لأشجار الأكاسيا كونها سمة طبيعية في العسل السعودي، وأن الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات هو التواصل مع الجهات المختصة في تلك البلدان وتزويدهم بالأبحاث العلمية المحكمة والمنشورة في مجلات عالمية مرموقة".

وأكد مدير مركز أبحاث النحل ومنتجاته بجامعة الملك خالد: من الواضح أن هناك من يسعى لاستغلال هذا الحديث لتوجيه هجوم إعلامي ضد العسل السعودي، مستفيدًا من الإسقاط المتعمد للحديث بغرض مهاجمة منتج اقتصادي سعودي واعد وهام يتميز بأعلى معايير الجودة. وهذا الهجوم يأتي تحديدًا من قِبل من يروّج للأعسال المغشوشة ذات المصادر المشبوهة الواردة من الخارج، مشيرا إلى أن العسل السعودي سيغزو جميع الأسواق العالمية.