شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بفيتنام تدعو المواطنين بتوخى الحذر من العاصفة ياغى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت سفارة المملكة لدى جمهورية فيتنام المواطنين الموجودين في فيتنام، بتوخي الحيطة والحذر، بعدما أعلنت السلطات المحلية الفيتنامية عن احتمالية تأثر المناطق الساحلية الشمالية، والشمالية الشرقية، والمناطق الوسطى في فيتنام بالعاصفة ياغي (YAGI).

وأشارت السفارة إلى أن إعلان السلطات الفيتنامية تضمن أن العاصفة ستكون خلال الفترة من يوم الخميس 5 إلى السبت 7 سبتمبر 2024م.

ونصحت السفارة باتباع تعليمات السلامة ومتابعة التحذيرات والإرشادات الصادرة من السلطات المحلية في فيتنام.