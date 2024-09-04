شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" تنظم "ملتقى تمكين" لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

تدريب وتوظيف

الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم "ملتقى تمكين" بالمنطقة.ويهدف الملتقى إلى تأهيل وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، وتعزيز استقلالهم المالي من خلال تزويدهم بالمهارات المطلوبة وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل.ويقدم الملتقى ثلاثة مسارات رئيسة للتمكين، تغطي مجالات التدريب والتوظيف، بالإضافة إلى تمكين الأعمال ودعم المشاريع الريادية والإنتاجية، كما يتضمن ورش عمل تدريبية متخصصة في مهارات المقابلات الشخصية، والإرشاد المهني، بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، والقطاع غير الربحي.وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تنظيم هذه الملتقيات، إلى تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية، والمساهمة في رفع معدلات التأهيل والتدريب والتوظيف لمستفيدي الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.