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"الصقور السعودية" تتألق في معرض مصر للطيران

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واس- العلمين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قدّم فريق القوات الجوية الملكية السعودية "الصقور السعودية" عروضًا جوية اليوم ضمن فعاليات معرض مصر للطيران والفضاء المقام حاليًّا في مدينة العلمين المصرية.
وتميزت عروض الفريق بالتناغم والدقة والإتقان، حيث نالت مجموعة التكوينات الجوية والمناورات المعقدة التي قام بها فريق "الصقور السعودية " ترحيب الحضور وإعجابهم في المعرض.

وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية في معرض "مصر الدولي للطيران والفضاء 2024" في نسخته الأولى الذي يهدف إلى دعم منظومة التصنيع والرقمنة في قطاعات الطيران والدفاع والفضاء.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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