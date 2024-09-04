شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. وزير الصحة يتفقد مقرات ومراكز الهلال الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي م. فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بجولة ميدانية تفقدية لمقرات ومراكز الهيئة في محافظة الطائف، بحضور قيادات ومسؤولي القطاعات الصحية في المنطقة.

والتقى خلال الجولة عددًا من قيادات الهيئة في منطقة مكة المكرمة، يتقدمهم د. مصطفى بن جميل بلجون، مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة، واطلع خلال اللقاء على سير العمل ونسب الإنجاز ومؤشرات الأداء منذ بداية العام الحالي.

وبلغ إجمالي الحالات التي جرت مباشرتها 244,243 حالة، موزعة على العاصمة المقدسة بـ 119,258 حالة، ومحافظة جدة بـ 83,570 حالة، ومحافظة الطائف بـ 28,096 حالة، كما نُقلت 178 حالة عبر الإسعاف الجوي.

برامج التدريب والتثقيف المجتمعي

وفي إطار الزيارة، اطلع وزير الصحة على الآليات وعربات الكوارث والطوارئ، بالإضافة إلى تقرير عن برامج التدريب والتثقيف المجتمعي، وبلغ إجمالي الدورات المقدمة 672 دورة، استفاد منها 28,251 مستفيدًا منذ بداية العام.



كما اطلع الوزير على عرض إحصائي عن برامج التطوع والفرص التطوعية التي توفرها الهيئة، وبلغ إجمالي عدد المتطوعين في المنطقة 13,227 متطوعًا، منهم 6,348 من الذكور و6,878 من الإناث، بإجمالي ساعات تطوعية بلغت 216,992 ساعة.

في ختام الزيارة، أكد الوزير حرص القيادة الرشيدة على دعم جهود الهيئة في تقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين والمقيمين، مشددًا على أهمية مواصلة العمل الدؤوب دعمًا لاستراتيجيات المنظومة الصحية، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.