شكرا لقرائتكم خبر عن لازدهار القطاع السياحي.. إيقاف رسوم رخص أنشطة الفنادق والمنتجعات/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت وزارة السياحة، إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، سعيًا لتسهيل رحلة المستثمرين في القطاع السياحي.

ويستهدف القرار، حسب بيان الوزارة، اليوم الأربعاء، دعم وتسهيل نمو القطاع السياحي، وتخفيف التكاليف على المستثمر في القطاع السياحي ليكون أكثر تنافسية عالميًا، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في القطاع السياحي. ازدهار القطاع السياحي وأوضحت وزارة السياحة، أنه يمكن إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية دون رسوم عبر منصة بلدي.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب، إن إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية يأتي حرصاً من القيادة الرشيدة -حفظها الله- على ازدهار القطاع السياحي ودعم النمو الاقتصادي؛ من خلال تسهيل رحلة المستثمرين ورواد الأعمال وخفض التكاليف التشغيلية.