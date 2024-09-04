شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على الشرقية و3 مناطق أخرى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 صباح يوم الخميس.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
مكة المكرمة: القنفذة والليث والمظيلف.
جازان: فرسان والدرب وبيش وصبيا وجازان.
عسير: البرك والقحمة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
أماكن انتشار الضبابالشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #المنطقة_الشرقية - #الجبيل #الخبر #الدمام ...+1— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 4, 2024
للتفاصيل https://t.co/bYpV6RKMGg #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/1sKi6ulbDg
مكة المكرمة: القنفذة والليث والمظيلف.
جازان: فرسان والدرب وبيش وصبيا وجازان.
عسير: البرك والقحمة.