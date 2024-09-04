شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على الشرقية و3 مناطق أخرى والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

( ضباب خفيف )

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أماكن انتشار الضباب

الدمام - شريف احمد - نبهمن شبورة مائيةعلى 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 صباح يوم الخميسوتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومتراتالشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)مكة المكرمة: القنفذة والليث والمظيلف.جازان: فرسان والدرب وبيش وصبيا وجازان.عسير: البرك والقحمة.