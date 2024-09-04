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طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على الشرقية و3 مناطق أخرى

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 صباح يوم الخميس.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

أماكن انتشار الضباب

الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
مكة المكرمة: القنفذة والليث والمظيلف.
جازان: فرسان والدرب وبيش وصبيا وجازان.
عسير: البرك والقحمة.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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