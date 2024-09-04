1500 جولة رقابية في القطيف

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية لضمان الالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية، مهيبة بأصحاب المنشآت الصحية والتجارية الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية، داعية الجميع للتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.
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