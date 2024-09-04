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1500 جولة رقابية في القطيف

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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة القطيف، خلال الشهرين الماضيين 1575 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، نتج عنها تحرير 825 إشعارًا وإنذارًا، وتحرير 339 مخالفة.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية لضمان الالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية، مهيبة بأصحاب المنشآت الصحية والتجارية الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية، داعية الجميع للتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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