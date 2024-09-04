بدعوة من أرامكو.. وفد إعلامي يزور مركز أبحاث النحل بجامعة الملك خالد

بدعوة من قسم العلاقات الإعلامية بأرامكو السعودية ، زار عدد من الإعلاميين مركز أبحاث النحل بجامعة الملك خالد بالتعاون مع جمعية النحالين برجال ألمع.

وبدأت الزيارة باستقبال الوفد في مركز الأعمال بجامعة الملك خالد بحضور الدكتور حامد آل غرامة مدير مركز أبحاث النحل ورئيس جمعية النحالين برجال ألمع علي الحياني وعدد من أعضاء الجمعية ومن جمعية البر بمركز الحريضة.

وألقى علي الحياني رئيس جمعية النحالين برجال ألمع، كلمة رحب فيها بالجميع وشكر أرامكو السعودية على دعم وتشجيع النحالين برجال ألمع، قائلا إن للشركة مبادرات وطنية كبيرة، مشيرا إلى التعاون مع جامعة الملك خالد. كما تحدث عن دور جمعية النحالين في تدريب وتطوير عدد من الشباب والشابات في مجال تربية النحل، فضلا عن استفادة كثير من الأسر من منتجات النحل في صناعات تحويلية.

كما ألقى الدكتور حامد آل غرامة رئيس مركز أبحاث النحل ومنتجاته بجامعة الملك خالد كلمة أوضح فيها أعمال المركز وتركيزه على جودة العسل كمنتج وطني.

كما ألقى مدير مركز معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة كلمة ترحيبية وعرف بأعمال المعهد.

بعدها قام الجميع بجولة على معمل إنتاج العسل في جامعة الملك خالد ومعمل معالجة أمراض النحل وإنتاج الملكات، واستمعوا إلى تجارب عدد من المستفيدين من تربية النحل ومن التدريب في جمعية البر بالحريضة وتوجيه جمعية النحالين برجال ألمع.

بعدها زار الإعلاميون منحل جمعية النحالين برجال ألمع في مركز المسقي القريب من جامعة الملك خالد الذي يضم أكثر من 1500 خلية نحل، حيث اطلع الوفد على طريقة استخراج العسل والتعامل مع النحل، وطريقة تهجين ملكات النحل.

وشكر علي الحياني رئيس جمعية النحالين وأعضاء الجمعية أرامكو السعودية والإعلاميين على هذه الزيارة وتشجيع مربي النحل.