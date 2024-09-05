1.41 شخص يتعرض لضربات الشمس يوميا ومكة الأعلى

تعرض 1052 شخصا لضربات الشمس، في العام الماضي، بمعدل 1.41 حالة يوميا، والتي باشرتها هيئة الهلال الأحمر السعودي، في وقت فاقت حالات التعرض لضربات الشمس، بمنطقة مكة المكرمة، حالات 11 منطقة أخرى مجتمعة بـ48%.

1052 حالة

كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر للعام الماضي، تسجيل 1052 حالة تعرض لضربات الشمس، وفاقت حالات التعرض لضربات الشمس، بمنطقة مكة المكرمة، حالات 11 منطقة مجتمعة؛ ممثلة في: الشرقية، والمدينة المنورة، وعسير، والقصيم، وجازان، ونجران، وتبوك، والباحة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية.

مكة الأكثر

استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من حالات التعرض لضربات الشمس، حيث بلغ إجمالي الحالات 508 حالات تعرضت لضربات الشمس بـ48%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 199 حالة بـ19%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 90 حالة بـ9%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 83 حالة بـ8%، وعسير خامسا، بإجمالي 72 حالة بـ7%، وتساوت منطقتا القصيم وجازان سادسا، بإجمالي 22 حالة لكل منهما بـ2%.

الأقل حالات

تصدرت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق تعرضا لضربات الشمس، حيث بلغ إجمالي حالات التعرض لضربات الشمس حالتين بـ0.19%، وتساوت حائل والجوف ثانيا، بإجمالي 7 حالات لكل منهما بـ0.66%، والباحة ثالثا، بإجمالي 11 حالة بـ1%، وتبوك ثانيا، بإجمالي 14 حالة بـ1.33%، ونجران خامسا، بإجمالي 15 حالة بـ1.42%.

ضربات شمس

1052 حالات التعرض لضربات الشمس

1.41 حالة يوميا تعرضت لضربات الشمس

التعرض لضربات الشمس بمكة يفوق 11 منطقة

الحدود الشمالية أقل المناطق تعرضا لضربات الشمس

أكثر المناطق تعرضا لضربات الشمس:

مكة المكرمة: 48%

الرياض: 19%

الشرقية: 9%

المدينة المنورة: 8%

عسير: 7%

القصيم وجازان: 2%

أقل المناطق حالات:

الحدود الشمالية: 0.19%

حائل والجوف: 0.66%

الباحة: 1%

تبوك: 1.33%

نجران: 1.42%