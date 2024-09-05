مليون م2 مسطحات خضراء برفحاء

عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية محافظة رفحاء 996.431 مترًا مربعًا من المسطحات الخضراء، وتكريب وتهذيب 2.843 نخلة بمواقع متفرقة في المحافظة خلال شهر أغسطس 2024م، وذلك ضمن جهود تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة، وبرنامج أنسنة المحافظة.

كما ركبت الأمانة 19 لعبة جديدة في عدد من الحدائق العامة، إضافة لصيانة شبكة سقيا بطول 3.942 مترًا طوليًّا، وتركيب 519 رشاش مياه.

وتسعى لتهيئة الحدائق والمتنزهات لمرتاديها من الأهالي والزوار، وزيادة المسطحات الخضراء تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة، وتحسين المشهد البصري في المحافظة.