مليون م2 مسطحات خضراء برفحاء

كما ركبت الأمانة 19 لعبة جديدة في عدد من الحدائق العامة، إضافة لصيانة شبكة سقيا بطول 3.942 مترًا طوليًّا، وتركيب 519 رشاش مياه.
وتسعى لتهيئة الحدائق والمتنزهات لمرتاديها من الأهالي والزوار، وزيادة المسطحات الخضراء تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة، وتحسين المشهد البصري في المحافظة.
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