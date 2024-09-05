شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. 8 ضوابط جديدة للاعتراف بمقررات التعليم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ضوابط الاعتراف بالمقررات الإلكترونية، عبر منصة ”استطلاع“.

يأتي هذا بهدف تحديد المقدمة من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، ومعادلتها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، وضمان جودة المقررات، وتقديم تعليم إلكتروني تكيفي، ومرن، وموثوق، ومعترف به مرتبط باحتياجات التعلم الفردية. المقررات الإلكترونية وحدد المركز 8 ضوابط جديدة مؤكدًا على أهمية أن تتكامل أنظمة إدارة التعلم لدى الجهات المقدمة للمقررات الإلكترونية مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.

واشترط أن يكون تعاقد مؤسسات التعليم العالي مع مزودي المحتوى الإلكتروني من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، ويتعين على مؤسسات التعليم العالي تحديد طريقة تقييم المتعلمين في المقرر، ويتم الإعلان عن ذلك في النبذة التعريفية للمقرر الإلكتروني عند طرحه. التعليم الإلكتروني ونصت الضوابط على أن تُصدّر شهادات أو «وثيقة» إتمام المقررات الإلكترونية أو ما يثبت اجتيازها من الجهة المُقدمة للمقرر عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.

ووفقا للائحة الضوابط تُطبق هذه الضوابط على المقررات الإلكترونية المُقدمة من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، ولا يتم احتساب أو معادلة المقررات الإلكترونية الأخرى، التي يلتحق بها المتعلم خارج المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني. توفر البيانات الوصفية للمقرر وألزمت الضوابط، أن يتضمن كل مقرر إلكتروني على المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، توصيفًا للمتطلبات الأولية، ومنهجية التقييم، ومخرجات التعلم، وطريقة التقديم «متزامن أو غير متزامن أو كلاهما»، والنقاط الرئيسية للمحتوى، وتحديد التوقعات للمتعلم والساعات الدراسية.

وأكدت على المنصة أن تراعي المُقدمة للمقرر الإلكتروني توفر البيانات الوصفية للمقرر على أن تشمل؛ توصيف المقرر، المتطلبات القبلية للمقرر، المهارات أو التقنيات المطلوبة، مخرجات التعلم، طريقة التقديم «متزامن أو غير متزامن»، الموضوعات الرئيسية للمحتوى، الساعات الدراسية، منهجية التقييم، تحديد التوقعات للمتعلم، المدة الزمنية المتوقعة لإتمام المقرر». ​

وتلتزم المنصة المُقدمة للمقرر الإلكتروني بعدم حذف المقرر أو تعديله إلا بعد إشعار الجهة بذلك بمدة كافية لاتخاذ اللازم لضمان عدم تأثير ذلك على المتعلمين الملتحقين بالمقرر.