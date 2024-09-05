السعودية | جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز تطلق دورتها الـ 12 وتكرّم الفائزين بجوائزها الاجتماعية لعام 2024

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز تطلق دورتها الـ 12 وتكرّم الفائزين بجوائزها الاجتماعية لعام 2024 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ أعلنت “الجائزة” اليوم، عن إطلاقها الدورة الثانية عشرة تحت عنوان (الاستثمار الاجتماعي.. تعاظُم أثر)، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالجوائز الاجتماعية لعام 2024، في فندق المملكة.

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن الجوائز الاجتماعية (المواطنة المسؤولة، أم الجود، تنسيق، تحفيز، صيتاثون) ودورها في تحفيز وتكريم الأفراد والمؤسسات المتميزة في العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه في المجتمع.

بعد ذلك ألقى الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث كلمةً نوّه فيها بدور الجائزة ومبادراتها في تأكيد الولاء للوطن ولولاة الأمر ومساهمتها في تحقيق رؤيته والمحافظة على مكتسباته ومقدراته، موضحًا أن الجائزة تشهد مناسبتين الأولى حفل تكريم الفائزين بالجوائز الاجتماعية، والثانية انطلاق الدورة الثانية عشرة للجائزة بفروعها الستة التي تكمل مسيرة الخير والعطاء.

ودعا الدكتور المغلوث الجميع للمشاركة في الجائزة والاستفادة من مزاياها، معلنًا عن فتح التسجيل في الانضمام لعضوية “أصدقاء صيتة” التطوعي أحد مساهمات الجائزة، متمنيًا للجميع التوفيق في هذه الجائزة التي تحمل اسم خلّد الأثر في العمل الاجتماعي.

عقب ذلك جرى تدشين انطلاقة الدورة الثانية عشرة للجائزة، التي تخللها توقيع اتفاقية تعاون بين “الجائزة” و “وزارة التعليم” لتنفيذ وتفعيل مبادرات وبرامج وأنشطة مؤسسة الأميرة صيتة في المجتمع التعليمي وتعزيز لوائح التعلّم والإسهام في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية لدى الطلبة ومنسوبي التعليم، وقد مثّل “الجائزة” الأمين العام الدكتور فهد بن حمد المغلوث، ومثّل الوزارة؛ وكيلها للتعليم الدكتور حسن بن محسن خرمي.

وفي ختام الحفل؛ تم تكريم الفائزين بالجوائز الاجتماعية، حيث فاز بالمركز الأول في جائزة “أم الجود” في دورتها الخامسة لعام ٢٠٢٤م، “مالك بن حمود الجميلي” في مجال التوعية بالتقنية والمعرفة الرقمية، وثانيًا “محمد بن مسلم الجهني” في مجال التوعية بالثقافة العامة.

وفي جائزة “تنسيق” في دورتها الثالثة لهذا العام، فازت جمعية المدينة للتوحّد (تمكّن)، وحلّت جمعية البر الأهلية بمحافظة الحجرة بمنطقة الباحة في المركز الثاني.

فيما فاز في جائزة “المواطنة المسؤولة في دورتها الثالثة” في فرع المرحلة الابتدائية، ” الزين بنت سلطان السهلي” من المدرسة الابتدائية الثالثة والثلاثين بمنطقة الحدود الشمالية، وحلّ ثانيًا “محمد بن سعيد الشمراني” من ابتدائية وتحفيظ تبالة بمنطقة عسير، وثالثًا “محمد بن منذر جعفر الياسين” من مدرسة العمران الابتدائية بالمنطقة الشرقية.

وفي المرحلة المتوسطة، تصدّرت الفائزين “فرح بنت فهد النعيم” من مدارس رؤية المستقبل بالمنطقة الشرقية، وحلّت ثانيًا “ريم بنت شالح الشمري” من المتوسطة الثانية بالمزاحمية بمنطقة الرياض، ثم “أريام بنت سامي الثقفي” من المتوسطة الرابعة لتحفيظ القرآن بمنطقة مكة المكرمة.

وأما في المرحلة الثانوية، فكان المركز الأول من نصيب “ريوف بنت عبدالرحمن الزهراني” من متوسطة وثانوية الغبشة بالباحة، وحلّت ثانيًا “راحيل بنت عبدالله زغبي” من ثانوية الثالثة ببيش بمنطقة جازان، وأما المركز الثالث فكان من نصيب “محمد بن ثامر العنزي” من مدارس المتقدمة الأهلية بمنطقة الجوف.

كما تم تكريم الفائزين في البرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية “صيتاثون” في دورتها الأولى، حيث كانت الصدارة لفريق “بواسل المدينة التطوعي” التابع لإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة؛ عن مبادرة “القراءة المتجوّلة”، ثم فريق “دريمرز” ممثلًا لمركز المبادرات التنموية بإمارة منطقة تبوك؛ عن مبادرة “حيّنا”، وأخيرًا فريق “إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع التابع لتعليم منطقة عسير؛ عن مبادرة “عين ألمع”.

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