السعودية | مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يحصل على وسام الامتثال للملكية الفكرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حصل مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري على وسام الامتثال للملكية الفكرية الصادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، خلال الحفل السنوي لتكريم المجتازين لبرنامج (مسؤول احترام الملكية الفكرية) بالرياض، وذلك نظير التزامه بسياسات الملكية الفكرية.

وأعرب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري الدكتور عبدالله ‏الفوزان، عن شكره لهيئة الملكية الفكرية على هذا التكريم، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 تضع الملكية الفكرية ضمن أولوياتها لكونها عاملًا مهمًا في دعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع، وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدةً في هذا المجال.

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