خطة زمنية لاختبارات الفصل الأول

حددت إدارات تعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، الخطة الزمنية لمتابعة تنفيذ أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الجاري، بناءً على المذكرة التفسيرية للائحة تقويم الطالب، وأنظمة وإجراءات الاختبارات، بينما أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بناء على توصية اللجنة الدائمة لتحسين البيئة التعليمية بوزارة التعليم، بشأن وضع خطة إجرائية لتدريب الكوادر التعليمية والإدارية من المدارس، عن إطلاق البرنامج التدريبي الإلكتروني التقويمي الذاتي للمدارس، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني futurex، والذي يهدف إلى تمكين المدارس من التعرف بذاتها على جوانب القوة وفرص التحسين لديها لتكون منطلقًا للتطوير والتحسـين وفق التقويم والاعتماد المدرسي، بعدد 18 ساعة تدريبية، والفئة المستهدفة أعضاء لجنة التميز في مدارس التهيئة والانطلاق وهم: مديرو المدارس، ووكلاء شؤون الطلاب والمعلمين، والموجهون الطلابيون، والمشرفون التربويون.

الخطة الزمنية لمتابعة تنفيذ أعمال الاختبارات

• بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية: الأحد 26 ربيع الأول الجاري.

• اكتمال إدخال جميع معايير التقويم ودرجات الفترة التقويمية منتصف الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية: الخميس 7 ربيع الآخر المقبل.

• إعداد جدول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للمواد التحريرية ومواد التقويم التكويني، والمواد ذات الجانبين: الأحد 17 ربيع الآخر المقبل.

• بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في التعليم المدمج «نظام مسارات»: الأحد 24 ربيع الآخر المقبل.

• بدء اختبارات المواد ذات الجانبين «العملي، الشفوي»: الثلاثاء 26 ربيع الآخر المقبل.

• اكتمال إدخال درجات السلوك والمواظبة ومواد التقويم التكويني ودرجات ذات الجانب «العملي، الشفوي» للمواد ذات الجانبين ومواد التعليم المدمج: الخميس 28 ربيع الآخر المقبل.

• بدء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول ورصد الدرجات أولًا بأول في نظام نور: الأحد 1 جمادى الأولى المقبل.

• اعتماد إدخال جميع معايير التقويم، وإغلاق درجات اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية، وإعلان النتائج: الخميس 5 جمادى الأولى المقبل.

• بدء الاختبارات البديلة للطلاب الغائبين بعذر عن اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة: الأحد 15 جمادى الأولى المقبل.

• بدء اختبارات الدور الثاني للمرحلة الثانوية «نظام المسارات» للفصل الدراسي الأول واختبارات مواد التعثر للفصل الدراسي الأول من العام السابق 1445هـ، وما قبله للمرحلة الثانوية «نظام المسارات»: الأحد 22 جمادى الأولى المقبل.