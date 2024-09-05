شكرا لقرائتكم خبر عن سهولة وصول للجميع.. معايير جديدة لمواقف ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للطرق على ضرورة الالتزام بمعايير تصميم مواقف السيارات المخصصة لذوي الإعاقة في الكود السعودي للطرق، لضمان وصولهم إلى المرافق بكل يسر وسهولة. أهم الشروط وأوضحت الهيئة، أبرز متطلبات هذه المواقف، التي تشمل: التمييز الواضح، والقرب من المداخل والمصاعد، وسهولة الوصول عبر ممرات جانبية، وتجهيز الأرصفة بالمنحدرات والإضاءة اللازمة.

وأكدت الهيئة أن هذه المعايير تهدف إلى توفير بيئة شاملة للجميع، وتسهيل تنقل ذوي الإعاقة بشكل آمن ومستقل، داعيةً الجهات المعنية بتصميم وتنفيذ المواقف، إلى الالتزام بهذه المعايير للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ببناء مجتمع متكامل لا يترك أحداً خلف الركب.

