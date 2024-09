شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من أمطار غزيرة على عدة محافظات بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

طقس مكة المكرمة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل طقس مكة المكرمة خلال الساعات المقبلة.ونبه من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بهبوب رياح شديدة السرعة على محافظات القنفذة وبحرة (الشعيبة) وخليص والكامل. وتؤدي هذه الحالة إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.