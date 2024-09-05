شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من أمطار غزيرة على عدة محافظات بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل طقس مكة المكرمة خلال الساعات المقبلة.
ونبه من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بهبوب رياح شديدة السرعة على محافظات القنفذة وبحرة (الشعيبة) وخليص والكامل. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
ونبه من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بهبوب رياح شديدة السرعة على محافظات القنفذة وبحرة (الشعيبة) وخليص والكامل. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ستستمرحتى الساعة 11 مساءً.. "الأرصاد": أمطار متوسطة ورياح سطحية على #حائل#اليوم @NCMKSA— صحيفة اليوم (@alyaum) September 5, 2024
للتفاصيل | https://t.co/lIhJ8YNI4X pic.twitter.com/itqDVzqLLl
طقس مكة المكرمةوتؤدي هذه الحالة إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.