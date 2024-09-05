السعودية | اتفاقية تعاون بين “الهيئة الملكية للجبيل وينبع” وجامعة “الأعمال والتكنولوجيا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أبرمت جامعة الأعمال والتكنولوجيا بمدينة ينبع الصناعية أمس، اتفاقية تعاون مع شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية “جبين” الذراع الإستراتيجي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك خلال حفل أُقيم بمركز الملك فهد الحضاري بينبع الصناعية، بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الجامعة لخدمات تعليمية بالهيئة الملكية بينبع، والمناطق التابعة لها، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، من خلال تقديم تعليم أكاديمي متميز في العديد من التخصصات، والإسهام في تطوير الكوادر البشرية، وتنمية مهاراتهم بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتوفير بيئة تعليمية مثالية تسهم في تطور المجتمع والاقتصاد.

وتعدّ الاتفاقية خطوة نوعية لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، مما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي في المملكة، وتلبية احتياجات سوق العمل بكفاءة واحترافية عالية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط