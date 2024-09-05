السعودية | وزارة التعليم وجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز المواطنة المسؤولة والعمل الاجتماعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نيابةً عن معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وبحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين من أعضاء مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي، كرّم مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار، المهندس إياد بن عبدالرحمن القرعاوي، الطلبة الفائزين في جائزة “المواطنة المسؤولة” لتنمية القدرات الاجتماعية للنشء، وجائزة “صيتاثون”، وذلك خلال الحفل الذي نظمته أمس جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي لعام 2024.

وتم خلال الحفل تكريم الطلاب والطالبات الفائزين في دورة جائزة المواطنة المسؤولة في جميع مراحل التعليم العام وعددهم ( 9) طلاب وطالبات وهم على النحو التالي : من المرحلة الابتدائية: الزين السهلي (منطقة الحدود الشمالية)، محمد الشمراني (منطقة عسير)، محمد الياسين (المنطقة الشرقية)، وفي المرحلة المتوسطة: فرح النعيم (المنطقة الشرقية)، ريم الشمري (منطقة الرياض)، أريام الثقفي (منطقة مكة المكرمة)، وفي المرحلة الثانوية: ريوف الزهراني (منطقة الباحة)، راحيل زغبي (منطقة جازان)، محمد العنزي (منطقة الجوف).

كما كُرّم الطلبة الفائزين في جائزة “صيتاثون” بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حصل على المركز الأول فريق تعليم المدينة المنورة وهم الطلاب محمد شربيني، أحمد حسيني، سالم الصاعدي، أوس الغامدي، فيصل مدني، فيما حصل على جائزة المركز الثاني فريق تعليم تبوك وهم معتز الجماز، معاذ هزازي، عبدالرحمن القحطاني، محمد الشمراني، نواف الجهني، كما حقّق فريق إدارة تعليم رجال ألمع المركز الثالث وهم: خلود العربي، أرجوان عسيري، وليد عسيري، عماد عسيري، مصعب آل هادي.

وخلال الحفل، شهد مساعد وزير التعليم للاستثمار والتخصيص توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم ومؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز؛ وقعها من جانب وزارة التعليم وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور حسن بن محسن خرمي ومن جانب جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز، الأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث.

وهدفت الاتفاقية إلى رعاية وتنمية البرامج ذات العلاقة، واكتشاف وتكريم النشء من المبدعين في مراحل التعليم العام ، وتقديم برامج ذات جودة عالية للطلاب والطالبات لجميع مراحل التعليم.

وتسعى الاتفاقية لتنفيذ وتفعيل مبادرات وبرامج مؤسسة جائزة الأميرة صيتة في المجتمع التعليمي، وتعزيز نواتج التعلّم من خلال تطوير وتأهيل الكوادر البشرية وبناء مهارات الطلبة ومنسوبي التعليم، كما تشمل مجالات التعاون تنفيذ البرامج والمبادرات التثقيفية والتدريبية والتنافسية، وتبادل الخبرات بين الطرفين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط