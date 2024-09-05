شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق برنامج جو السعودية في موسمه الأول على شاشة السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ينطلق برنامج جو السعودية في موسمه الأول نهاية سبتمبر الجاري على شاشة السعودية من تقديم أحمد الجار ويبث كل أثنين عند الساعة العاشرة مساءً.

و يسلط برنامج جو السعودية الضوء على الجانب السياحي والترفيهي والثقافي، ويستعرض العديد من التحديات والتجارب التنافسية الجديدة عبر عقد لقاءات مع ضيوف أجانب من مختلف دول العالم للتعرف على المعالم السياحية البارزة في مختلف مدن المملكة وكذلك المناطق المميزة التي تأسر القلوب وتجذب الأنظار، إلى جانب التعرف على فلكلور وعادات وتقاليد المجتمع السعودي.

و يأتي البرنامج تماشياً مع توجهات المملكة في إبراز الجانب السياحي كونة أحد أهم ركائز تحقيق رؤية 2030، والتي تستهدف جذب أكثر من 70 مليون زائر دولي بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع مشاركة القطاع السياحي في الناتج المحلي بمقدار 10% بدلاً من 3%.