شكرا لقرائتكم خبر تاليسكا والنجعي في أولى الجولات: نجوم الكرة السعودية يواصلون التحدي والإبداع في الفن العسيري ضمن "التحدي مستمر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة جديدة تجمع بابتكار بين الرياضة والسياحة والتراث، انطلقت مؤخرًا مبادرة "التحدي مستمر"، التي تستضيف كوكبة من نجوم كرة القدم السعودية الذين يخوضون منافسات حماسية خارج الملعب بهدف الترويج للثقافة والتراث السعودي بطرق غير تقليدية.

ويظهر فيديو "التحدي مستمر" نجوم الكرة السعودية وهم يتنافسون في مجموعة من التحديات المستوحاة من التراث العريق لمنطقة عسير، مما يعكس تنوع وجمال هذه الثقافة الفريدة.

وتشهد جولات "التحدي مستمر" حالياً منافسة مشتعلة بين النجمين تاليسكا وسامي النجعي، مع تعليق حي ومباشر من الفنان السعودي هشام عبدالرحمن.

ويقوم الفنان العسيري المعروف "أبو عذاب"، الذي يشتهر بإبداعاته ولمساته الفريدة في فنون تزيين الأزهار العسيرية، بدور الحكم في هذه الجولة.

وفي الجولة الثانية، تتزايد الإثارة مع تنافس النجمان في الرسم والتلوين بأسلوب فن القط العسيري، بحضور منار عسيري كحكم للقاء، وهي أول سيدة سعودية من عسير تدير مشروعًا صغيرًا لتعليم وإيصال الفنون العسيرية إلى العالم.

وتتضمن منافسات "التحدي مستمر"، التي يمكن متابعتها حصريا على منصة روح السعودية على اليوتيوب ، أنشطة فنية وثقافية وحرفية تبرز الجوانب المختلفة من الهوية السعودية، وتقام في أجواء مرحة وجاذبة لتؤكد على التأثير الإيجابي للرياضة السعودية في نشر المعالم والثقافات المحلية في العالم بأسره.

ومن أبرز الفنون التي شملتها المبادرة فن القط العسيري الشهير، وهو أحد الفنون الزخرفية التقليدية التي تتميز باستخدام ألوان زاهية وجذابة لتزيين اللوحات والمقتنيات وجدران المنازل الداخلية، وبفضل الشعبية التي يكتسبها هذا الفن فقد أدرج ضمن قائمة فنون التراث الثقافي لليونسكو.

كما تضم المنافسات أيضًا صناعة الأطواق الزهرية المكونة من الأزهار العسيرية والأعشاب العطرية التي تزخر بها عسير وتعبر عن الطبيعة الخلابة والتقاليد المحلية للمنطقة.

وتشتهر عسير بمزجها البديع بين التاريخ والثقافة وجمال الطبيعة.

حيث يتوافد الزوار من مختلف الوجهات لاستكشاف القرى التقليدية المبنية من الطين مثل قرية رجال ألمع التي تروي فيها العمارة العتيقة والجداريات الملونة قصصًا عن ماضي المنطقة.

كما تشتهر المنطقة بالأسواق الشعبية التي تعرض الحرف اليدوية التقليدية، مما يمنح الزوار فرصة فريدة لاقتناء قطع تعكس التراث الأصيل لمنطقة عسير.