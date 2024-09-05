شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب وترويج 280 كجم من القات المخدر في منطقتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لترويجه 40 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

كما قبضت على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

فيما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. الإبلاغ عن المخدرات وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

