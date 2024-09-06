شكرا لمتابعة خبر عن عامل باكستاني يقدم العانية لكفيله في حفل زفافه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص عامل باكستاني على مشاركة كفيله فرحته في حفل زفافه الذي حضره عدد من من أقاربه وأصدقائه وعدد من العاملين معه.

وأظهر مقطع فيديو لحظة استقبل الكفيل لعامله الباكستاني بترحاب كبير، وحاول الأخير أعطائه العانية وسط محاولات من الكفيل لإعفائه من هذا الأمر.

وحظي المقطع بالعديد من الإشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي أعجبوا بتصرف العامل وحرص كفيله على توفير ماله عامله.