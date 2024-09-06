شكرا لمتابعة خبر عن تفاعل الطالبات مع شرح معلمة اللغة الصينية في إحدى مدارس الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لمعلمة صينية أثناء تفاعلها مع الطالبات خلال تدريس مادة اللغة الصينية في إحدى مدارس الرياض.

ووثق مقطع الفيديو تفاعل الطالبات مع معلمة اللغة الصينية، التي بدأ تدريسها هذا العام، والتى كانت تسأل بالصينية اجيبها الفتيات كما أظهر الفيديو الهدايا التى منحت من قبل الطالبات لمعلمتهم.

يذكر ان 6 إدارات تعليمية بالمملكة (الرياض، وينبع، والمنطقة الشرقية، وجدة، وجازان، وتبوك)، قد استقبلت طلائع المعلمين والمعلمات من جمهورية الصين الشعبية المشاركين في تفعيل المشروع الوطني لتعليم الطلاب والطالبات مادة اللغة الصينية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنوع اللغوي والثقافي لدى الطلاب.