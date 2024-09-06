شكرا لقرائتكم خبر عن كندا.. 3 جوائز لجامعة الملك عبدالعزيز في الابتكار والاختراع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت جامعة الملك عبدالعزيز يوم الخميس، على الميدالية الذهبية في المسابقة الدولية التاسعة للابتكار والاختراع التي أقيمت في كندا iCAN2024، بالإضافة إلى جائزة دولية خاصة مقدمة من الرابطة العالمية للملكية الفكرية للاختراعات WIIPA، وجائزة أفضل عرض تقديمي من بين أكثر من 700 مشارك، وذلك من خلال المشروع الذي جرى تقديمه تحت عنوان فسيلة "Fasyla".

والمشروع عبارة عن ابتكار نظام "صمم" لإشراك المستخدمين في العمل البيئي من خلال التكنولوجيا المبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الليدار.

الطرق الصحيحة للزراعة

ويرشد نظام فسيلة المستخدمين بالطرق الصحيحة للزراعة والمناطق المطلوبة زراعتها حسب مستهدفات المدن، ويكافئهم بنقاط يجري استبدالها بجوائز قيمة من خلال تعاون العديد من الشركات والجهات المتعاونة.



ويجمع النظام بين جهود الشركات ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للإسهام في تحقيق أهداف المناخ العالمية، نحو غدٍ أكثر استدامة عبر اتباع نهج استثماري يشمل جميع فئات المجتمع.

مستقبل مستدام

ويتطلع فريق العمل لعرض المشروع على المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر خلال الفترة القادمة بالملتقى الدولي، المسؤولية الاجتماعية للشركات لمستقبل مستدام، والذي مقرر إقامته في مدينة الرياض يوم 28 أكتوبر من العام الحالي.