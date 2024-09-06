شكرا لمتابعة خبر عن مقيمة تروي موقفًا مؤثرًا حدث لها بالمملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مقيمة في المملكة تدعى “ستيسي” عن موقفًا مؤثرًا حدث لها في المملكة، قائلة أنها تعيش في الرياض منذ حوالي 6 أشهر؛ حيث أتت للعمل.

وقالت ستيسي، أنها حظيت بأجمل التجارب مع السعوديين، مضيفة: “كدت أن أبكي من العطف الصادق من هذا الشخص الغريب الذي لا يعرفني على الإطلاق، لا يمكن أن يحدث لي هذا في أوروبا أو أمريكا، الناس هناك يفكرون في أنفسهم”.

وتابعت: “كنت عائدة من رحلة 12 ساعة ومريضة لأستقل سيارة أجرة قام سائقها بمساعدتي في حمل الحقائب وذلك لا يحدث أبدًا في فرنسا حيث كنت أقيم”، لافتة إلى أنها كانت متعبة وكان باب سكنها لا يفتح وساعدها السائق في ذلك محافظًا على خصوصيتها.