شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على بندر بن عبدالله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على بندر بن عبدالله بن عمر بن ربيعان، رحمه الله ، بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لوالد وأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعربت أسرة بن ربيعان عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.