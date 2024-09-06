شكرا لمتابعة خبر عن الاسعاف الجوي ينقذ مواطن في الجبل الأسود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن الإسعاف الجوي لهيئة الهلال الأحمر في منطقة جازان، من انقاذ حالة مرضية على ارتفاع 3,000 قدم في الجبل الأسود بمحافظة الريث، في منطقة وعرة مرتفعة والنائية.

وتلقت هيئة الهلال الأحمر ، بلاغاً على الرقم (997) من مواطن يفيد بوجود حالة مرضية في مركز الجبل الأسود يتطلب انتقال الإسعاف الجوي إليها وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لها.

وتأتي خدمة الإسعاف الجوي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لما له من أثر في تسهيل وسرعة الحصول على الرعاية الطبية الطارئة، والحفاظ على روح وصحة الإنسان في كل بقعة من هذا الوطن الغالي.

و الجدير بالذكر أنه ، دعت الهيئة إلى التعاون والتواصل مع الهلال الأحمر عبر تطبيق “أسعفني” أو الاتصال المباشر بالرقم 997 عند حدوث أي طارئ، لضمان الاستجابة الفورية وتقديم الدعم اللازم.‫