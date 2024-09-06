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في 4 دول.. مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إغاثية متنوعة

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الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 50 خيمة و 50 حقيبة إيوائية و 50 سلة غذائية في مديرية العبر بمحافظة حضرموت.
واستفاد منها 650 فردا بواقع 50 أسرة، وذلك ضمن مشروع المساعدات الإيوائية و الغذائية الطارئة في اليمن.
مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إغاثية متنوعة - واس

600 حقيبة إيوائية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 600 حقيبة إيوائية في محلية حلفا بالولاية الشمالية في جمهورية السودان.
مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إغاثية متنوعة - واس

واستفاد منها 3،479 فردا من الأسر الأكثر احتياجًا المتضررة من الفيضانات والسيول، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.
مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إغاثية متنوعة - واس

سلال غذائية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2,916سلة غذائية في مدينة درنة في ليبيا.
مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إغاثية متنوعة - واس

واستفاد منها 14,580 فردًا، وذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية العاجلة للأسر المتضررة من الإعصار "دانيال" في ليبيا، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي.
مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إغاثية متنوعة - واس

خدمات الرعاية الصحية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين في مديرية رازح بمحافظة صعدة خلال الفترة من 14 وحتى 20 أغسطس 2024م.
مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إغاثية متنوعة - واس

وراجع العيادات 127 فردًا منهم 32 مريضًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 19 حالة، وعيادة الأمراض الباطنية 67 مريضاً، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية مستفيدان اثنان، وقسم التوعية والتثقيف 7 أفراد.
مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إغاثية متنوعة - واس

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 56 مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ 120 مستفيدا، وتنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات، فيما جرى ضخ 16.200 لتر من المياه الصالحة للشرب.
مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إغاثية متنوعة - واس

متضررو الأمطار والسيول

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 320 سلة غذائية في مديرية مقبنة بمحافظة تعز.
مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إغاثية متنوعة - واس

واستفاد منها 2.240 فردًا بواقع 320 أسرة متضررة من الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت عدة محافظات يمنية مؤخرًا.
مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إغاثية متنوعة - واس

150 ألف ربطة خبز

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إغاثية متنوعة - واس

ووزع المركز خلال الفترة من 15 وحتى 21 أغسطس 2024م، 150.000ربطة خبز للعائلات المحتاجة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 62.500 فرد.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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