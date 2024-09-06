شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة وجمعية ترميم يجتمعان لإطلاق المبادرات التخصصية بمحافظة جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - امانة جدة تواصل دورها لتفعيل القطاع الثالث الممثل بالجمعيات الأهلية بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية وذلك بزيارة قام بها مدير عام المسؤولية المجتمعية المهندس/ هتان بن هاشم حموده لجمعية ترميم للتنمية بمحافظة جدة

والتقى بالرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله آل دربه وحيث تم مناقشة عرض ملف تعريفي عن الجمعية وماحققت من مشاريع ومنجزات لها منذ تأسيسها

كما تم مناقشة كيف يتم مشاركة الجمعية في المشاريع والفرص الاستثمارية

للقطاع الثالث مع القطاعات المختصة في امانة جدة

كما اوضح المهندس/ هتان بن هاشم حموده ان امانة محافظة جدة انطلقت بتفعيل الشراكة مع القطاع الثالث وحيث بدأت بعمل زيارة ميدانية للجمعيات لغرض تفعيل برامجها المجتمعية بمحافظة جدة.

ومن جهته اوضح الرئيس التنفيذي

الدكتور / عبدالله دربة ان جمعية ترميم للتنمية أحد القطاعات الفاعلة في منطقة مكة ومحافظة جدة في اطلاق مبادرات وبرامج تتوافق مع توجهات الأمانة وخدمتها للمجتمع وقد حققت خلال فترة وجيزة من ترميم تسليم أكثر من ٦٠٠ منزل وتفعيل التطوع الاحترافي التخصصي والمشاركة في تقديم حلول إسكانية في جدة.

وشكر آل دربه امانة جدة ممثلة في معالي امين محافظة جدة وفريق المسؤولية المجتمعية لدعمهم وتمكينهم للقطاع غير الربحي وتمكينه وتطلعاته لزيادة هذا التعاون واطلاق مبادرات لخدمة مجتمع جدة