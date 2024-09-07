شكرا لقرائتكم خبر عن حظر استخدام الأجهزة الطبية والوشم في محلات الحلاقة الرجالية والان نبدء بالتفاصيل

محظورات محلات الحلاقة

خدمات محلات الحلاقة

الدمام - شريف احمد - اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات الحلاقة الرجالية، مؤكدة على ضرورة الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.وحظرت الوزارة استخدام الأجهزة ذات الاستخدام الطبي وفقاً لتصنيف الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة، أو استخدام أجهزة التسمير «التان» التي تعمل بالأشعة فوق البنفسجية.ومنعت استخدام أجهزة الوشم «التاتو» أو أي أجهزة تعمل بتقنية الليزر والوخز بالإبر، ويجب أن تكون جميع منتجات ومستحضرات التجميل الموجودة أو المستخدمة داخل المحل المنشأة مطابقة لما ورد في تصنيف ”الغذاء والدواء“.وتشمل قائمة المحظورات منع دخول النساء داخل المحل أو المنشأة ويستثنى من ذلك في حال مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والحالات الطارئة، ومنع تقديم الخدمة للنساء.وتمنع اللائحة تقديم الخدمات المنزلية ”خدمة خارج الصالون“ إلا بعد الحصول على التصريح المخصص لذلك من منصة بلدي».واشترطت أن تكون مغاسل الشعر مجهزة بمياه باردة وساخنة، وأن تكون مغاسل الأيدي مجهزة بمياه ساخنة وباردة وصابون سائل ومطهر ومناشف ورقية عالية الامتصاص أو مجففات بالهواء الساخن أو كليهما.وألزمت المرخص له بتوفير مرايا لكل كرسي خدمة وتكون خالية من الكسور والتشققات وتوفير مصيدة للحشرات والقوارض واحدة على الأقل، وتوفير جهاز تعقيم واحد على الأقل ويجب تعقيم الأدوات بعد كل استخدام.وأوضحت ”الوزارة“ أن الاشتراطات تتضمن أن تكون أدوات قص الشعر مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ مثل: ستانلس ستيل وما في حكمها، وأن يتم تخزينها وحفظها بأدراج مخصصة نظيفة.وأشارت إلى أنه في حال إضافة نشاط العناية بالأيدي والقدمين لابد من توفير أحواض لغسل الأيدي والأقدام سواء كانت متحركة أو ثابتة، كما يجب تعقيم وتنظيف أدوات العناية بالأظافر بعد كل استخدام، ويسمح بتوفير أدوات عناية بالأظافر ذات الاستخدام الواحد مثل أعواد إزالة الجلد الميت والمبرد.وألزمت صالون الحلاقة بتوفير قفازات مطاطية لليدين، لاستخدامها في حال رغبة العميل بذلك أثناء تقديم الخدمة، مع الالتزام بتوفير الأدوات ذات الاستخدام الواحد مثل: موس للحلاقة، رداء «مريلة»، مسحة طبية، والفوط.وأضافت أنه عند تقديم خدمة إزالة الشعر بالشمع يجب مراعاة استخدام الأعواد الخشبية ذات الاستخدام الواحد، المحافظة على نظافة جهاز تسخين الشمع، وعدم النفخ على الشمع عن طريق الفم.وحظرت اللائحة تقديم خدمة إزالة الشعر داخل المحل أو المنشأة إلا للوجه والرأس فقط، مع ضرورة توفير حاويات نفايات خطرة خاصة بالأدوات الحادة والمواد الكيميائية مثل الأمواس والصبغات ويجب أن تكون الحاويات مزودة بأغطية ذاتية الغلق.وسمحت باستعمال حقيبة الأدوات الخاصة بكل مستفيد، ولكن يمنع تخزينها بالمحل المنشأة.ولفتت إلى منع تكدس البضائع داخل المحل المنشأة بشكل عشوائي، مع الالتزام بتخزين المناشف والطلاءات والأدوات في الأرفف والأدراج المخصصة لذلك، وأن تكون جميع الأرفف والأدراج مصنوعة من مواد معدنية وقابلة للغسيل ومقاومة للصدأ.وأكدت على حفظ المنظفات والمطهرات والأدوات المستخدمة في خزائن مخصصة لذلك، ويمنع تخزين الأدوات المستخدمة مع الأدوات النظيفة.وأتاحت اللائحة تقديم الخدمات التالية فقط في نشاط حلاقة الحلاقة الرجالية داخل الأكشاك العناية بالأيدي والقدمين، والعناية بالشعر، والعناية بالبشرة.وحظرت استخدام المنتجات مجهولة المصدر أو المنتجات التي تحتوي على مواد دوائية ويجب الالتزام بتعليمات سلامة منتجات التجميل الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.وأوجبت وضع عرض كافة أسعار الخدمات المقدمة في مكان ظاهر للمستفيد مع الالتزام بتحديثها في حالة تغيرت الأسعار يسمح بتركيب لوحة أو ملصق إعلاني على واجهة المحل أو المنشأة على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.وأوجبت عند تجهيز المحل أو المنشأة بعدد واحد «1» كحد أدنى من كراسي الخدمة وفي حال وجود أكثر من كرسي يجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين الكرسي والآخر عن 1,5 متر.وحظرت استخدام الشبة باستثناء أعواد الشبة ذات الاستخدام الواحد، فيما أكدت على اللائحة على تخصيص غرفة منفصلة في حال تقديم خدمة ”إزالة القمل“.واشترطت توفير وسائل الدفع الالكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية.