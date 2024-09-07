شكرا لمتابعة خبر عن الإطاحة بعدد من المتسولين في منطقة الجوف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسولين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات .

وأسفرت الجهود الأمنية بمنطقة الجوف ، عن رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول بطريقة مباشرة من المارة ، بالإضافة إلى ضبط شخص من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بطريقة مباشرة في إحدى الإشارات المرورية .

وتم ضبط ورصد شخص من الجنسية البنجلادشية يقوم بالتسول بطريقة مباشرة أمام المحلات التجارية .

كما نوه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسول على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع المحافظات ومناطق المملكة؛ مذكرًا بأن مكافحة التسول مسؤوليتنا جميعًا.